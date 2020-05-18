Китай заплатит $2 млрд странам, пострадавшим от COVID-19

Китайская Народная Республика в ближайшие два года выделит два миллиарда долларов странам, которые пострадали от пандемии коронавируса нового типа.

Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.