Эксперт: новый закон Ирана – продолжение антагонистических отношений

Иран продолжает свою политику в отношении Израиля. Именно антагонистическими отношениями между странами объясняется новый "антиизраильский закон", который принял парламент Ирана.

Ситуацию разъяснил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин.

"Иран с самого начала после исламской революции не признает Израиль, просто не признает, как государство. И этот закон это просто напоминание о том, что никаких отношений с Израилем нет и быть не может. Реакцию Израиля спрогнозировать сложно. Учитывая их партнерские отношения с США, которые агрессивно настроены по отношению к Ирану. Поэтому у Израиля и США общая позиция по отношению к Ирану", — отметил эксперт.

Он убежден, что если произойдет открытый военный конфликт, то в него будут втянуты разные государства.

"Иран — все-таки мощная региональная держава. Я думаю, что американцы все-таки осторожничают в этом отношении, хотя у них там собрана большая мощь. На пути конфликта может разгореться такое мощнейшее столкновение, в которое будут втянуты и соседние страны. Могут быть очень серьезные последствия, если разгорится какой-то военный конфликт. И он может подействовать именно на весь мир с учетом того, что там огромный транзит нефтепродуктов идет через Персидский залив. Вся надежда на то, что стороны все-таки удержатся от таких", — выразил надежду Юрий Зинин.

Ранее "Правда.Ру" писала, что парламент Ирана сегодня принял закон, по которому планируют создать "виртуальное посольство" в "столице Палестины" — Израиле. По сообщениям местных СМИ, МИД Ирана также намерен провести референдум в Палестине. Согласно этому же закону, израильские товары больше не разрешено провозить по территории Ирана, а связанным с Израилем компаниям участвовать в выставках.