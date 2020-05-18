В Израиле создадут "виртуальное посольство" Ирана

Иран признал Иерусалим в качестве столицы Палестины. И планирует организовать там "виртуальное посольство".

Сегодня парламент страны единогласно поддержал закон о противодействии "враждебным действиям сионистского режима". Министерству иностранных дел поручили в течение полугода создать в Иерусалиме "виртуальное посольство".

По сообщениям местных СМИ, МИД Ирана также намерен провести референдум в Палестине. Согласно этому же закону, израильские товары больше не разрешено провозить по территории Ирана, а связанным с Израилем компаниям участвовать в выставках.

Парламентарии Ирана намерены "освободить" Иерусалим.

Ранее стало известно, что Израиль планирует аннексировать территории Палестины. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что "пришло время распространить израильский суверенитет".

На прошлой неделе в Израиле было сформировано новое правительство. Пост премьер-министра остался за Нетаньяху. Члены правительства уже дали присягу. До этого в стране не могли сформировать правительство больше года.