Иран признал Иерусалим в качестве столицы Палестины. И планирует организовать там "виртуальное посольство".
Сегодня парламент страны единогласно поддержал закон о противодействии "враждебным действиям сионистского режима". Министерству иностранных дел поручили в течение полугода создать в Иерусалиме "виртуальное посольство".
По сообщениям местных СМИ, МИД Ирана также намерен провести референдум в Палестине. Согласно этому же закону, израильские товары больше не разрешено провозить по территории Ирана, а связанным с Израилем компаниям участвовать в выставках.
Парламентарии Ирана намерены "освободить" Иерусалим.
Ранее стало известно, что Израиль планирует аннексировать территории Палестины. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что "пришло время распространить израильский суверенитет".
На прошлой неделе в Израиле было сформировано новое правительство. Пост премьер-министра остался за Нетаньяху. Члены правительства уже дали присягу. До этого в стране не могли сформировать правительство больше года.
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