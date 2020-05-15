Парня без маски задержали за угрозу взрыва гранаты в киевском магазине

Полицейские из Киева задержали хулигана, который в ответ на замечание охранника магазина достал гранату и угрожал ее взорвать. Известно, что охранник предупредил молодого человека о ношении маски в общественном месте.