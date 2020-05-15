Полицейские из Киева задержали хулигана, который в ответ на замечание охранника магазина достал гранату и угрожал ее взорвать. Известно, что охранник предупредил молодого человека о ношении маски в общественном месте.
"Мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, за что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", — сообщил сайт киевского управления Национальной полиции Украины.
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