Новая Зеландия ослабила карантин: в парикмахерские очереди даже ночью

Четверг, 14 мая, для жителей Новой Зеландии стал днем отмены карантина по коронавирусу.

И тому есть веские основания:

уже три дня подряд не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения;

более 1400 выздоровели из почти 1500 человек, заразившихся COVID-18.

Дисциплинированность граждан сыграла свою роль. И вот в стране открылись торговые центры, розничные магазины и рестораны.

Как отреагировали жители, рассказывает агентство Associated Press.

Новозеландцы, почти два месяца просидевшие взаперти в своих домах, не могли дождаться даже наступления дня, чтобы подстричься, и выстроились в очереди перед парикмахерскими еще до того, как часы пробили полночь.

В 00:01 часов парикмахер Конрад Фитц-Джеральд снова открыл свой салон. Он сказал, что у него было около 50 запросов от клиентов, отчаянно нуждающихся в стрижке:

"Люди говорят, что их волосы вышли из-под контроля, они больше не могут с ними справиться. Многие родители подростков тоже звонили, думая, что стрижка в полночь будет большой новинкой. К сожалению, мы переполнены".

Особая радость - у путешественников

Внутренний туризм в Новой Зеландии также теперь разрешен.

"Ура. Местные путешествия принесут столь необходимый импульс нашей экономике, которая, наконец, снова заработает", - сказал Джим Булт, мэр туристического курорта Квинстаун на Южном острове.

Он, к слову, в ознаменование победы над коронавирусом совершил прыжок на тарзанке с моста Каварау.