Четверг, 14 мая, для жителей Новой Зеландии стал днем отмены карантина по коронавирусу.
И тому есть веские основания:
Дисциплинированность граждан сыграла свою роль. И вот в стране открылись торговые центры, розничные магазины и рестораны.
Новозеландцы, почти два месяца просидевшие взаперти в своих домах, не могли дождаться даже наступления дня, чтобы подстричься, и выстроились в очереди перед парикмахерскими еще до того, как часы пробили полночь.
В 00:01 часов парикмахер Конрад Фитц-Джеральд снова открыл свой салон. Он сказал, что у него было около 50 запросов от клиентов, отчаянно нуждающихся в стрижке:
"Люди говорят, что их волосы вышли из-под контроля, они больше не могут с ними справиться. Многие родители подростков тоже звонили, думая, что стрижка в полночь будет большой новинкой. К сожалению, мы переполнены".
Внутренний туризм в Новой Зеландии также теперь разрешен.
"Ура. Местные путешествия принесут столь необходимый импульс нашей экономике, которая, наконец, снова заработает", - сказал Джим Булт, мэр туристического курорта Квинстаун на Южном острове.
Он, к слову, в ознаменование победы над коронавирусом совершил прыжок на тарзанке с моста Каварау.
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