Социолог: госпереворот в Молдавии возможен при поддержке Запада

Легальных возможностей у молдавской оппозиции для госпереворота нет. Однако если они получат поддержку с Запада, то все возможно.

Такое мнение высказал декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Шатилов.

"То, что оппозиция смогла добиться блокировки решения о предоставлении кредита Молдавии от России, — серьезный удар по позициям Игоря Додона и вообще по позициям правящей коалиции. Конституционный суд откровенно встал на сторону прозападных сил в Молдове. Другое дело, что легальные возможности осуществления государственного переворота у оппозиции сейчас отсутствуют. Единственный вариант — разрушить правящую коалицию. Она сейчас очень неустойчивая в парламенте, где социалисты и демократы", — пояснил эксперт.

Он отметил, что именно этим сейчас и занимается лидер фракции Pro Moldova Андриан Канду. Он пытается переманить на свою сторону депутатов из Демократической партии.

"Какие-то неконституционные методы тут, на мой взгляд, вряд ли возможны. Они возможны лишь в том случае, если их санкционирует Запад. И уже были попытки такого неконституционного освещения Додона, которые осуществлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Но они тогда не получили поддержки со стороны даже Евросоюза и США. А сейчас, мне кажется, ни Вашингтон, ни Брюссель не заинтересованы в том, чтобы вот эта хрупкая стабильность в Молдове разрушалась", — рассказал Александр Шатилов.

Эксперт напомнил, что подобные прецеденты, когда страна отказывалась от российского кредита по политическим соображениям, уже были и ничем хорошим не заканчивались. Например, когда такое решение приняла Украина, страна впала в глубокий социально-экономический и политический кризис.