В Нидерландах с 1 июня откроются кафе, музеи и концертные залы

На сайте правительства Нидерландов сообщается об открытии кафе, кинотеатров, музеев и концертных залов с 1 июня. Основное условие для открытия — в помещении не может находиться более 30 человек, а также необходимо соблюдать дистанцию полтора метра между посетителями.