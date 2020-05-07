На сайте правительства Нидерландов сообщается об открытии кафе, кинотеатров, музеев и концертных залов с 1 июня. Основное условие для открытия — в помещении не может находиться более 30 человек, а также необходимо соблюдать дистанцию полтора метра между посетителями.
"Прогноз на 1 июня. Если ситуация с коронавирусом будет под контролем, кинотеатры, рестораны и кафе, а также учреждения культуры (например, концертные залы и театры) разрешается открывать при условии, если внутри находятся максимум 30 человек (включая персонал) на расстоянии 1,5 метра", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландского правительства.
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