Постпред КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй выступил с заявлением, что информация о том, что Пекин скрывает данные о вспышке коронавируса, смешная и абсурдная.
"Мы обратили внимание на определённую шумиху, на некоторые абсурдные и смешные утверждения. Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путём начала юридического преследования", — цитирует его слова ТАСС.
Дипломат считает, что все это политически мотивированное поведение, которое не поможет в борьбе с COVID-19.
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