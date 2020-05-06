В Китае прокомментировали слухи о сокрытии вспышки коронавируса

Постпред КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй выступил с заявлением, что информация о том, что Пекин скрывает данные о вспышке коронавируса, смешная и абсурдная.

"Мы обратили внимание на определённую шумиху, на некоторые абсурдные и смешные утверждения. Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путём начала юридического преследования", — цитирует его слова ТАСС.

Дипломат считает, что все это политически мотивированное поведение, которое не поможет в борьбе с COVID-19.