Белорусский лидер Александр Лукашенко публично пригласил всех глав государств посетить парад Победы 9 мая в Минске.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне", — пояснил президент Белоруссии.