В США составлен "справочник по российским тактикам вмешательства"

Департамент внутренней безопасности США и ФБР еще в начале 2020 года предупредили, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в США, тайно консультируя политических кандидатов и кампании.
Об этом, со ссылкой на некую служебную записку правоохранительных органов, полученную редакцией, пишет сегодня Associated Press.
"Хотя официальные лица ранее не наблюдали за попыткой России предпринять эту акцию против Соединенных Штатов, политтехнологи, работающие на бизнес-магната, близкого к президенту Владимиру Путину, были вовлечены в политическую агитацию во многих африканских странах", - цитирует документ АР.
Данное "пособие" не определяет конкретных кандидатов или кампаний, которые Россия могла бы поддержать своими действиями.
Но памятка предупреждает о нескольких возможных тактиках России на выборы в этом году:
Например, Россия может
Документ не засекречен, но помечен как "только для официального использования". Он был подготовлен киберэкспертами из Департамента внутренней безопасности и ФБР и согласован с другими федеральными агентствами.
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