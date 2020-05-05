В США составлен "справочник по российским тактикам вмешательства"

Департамент внутренней безопасности США и ФБР еще в начале 2020 года предупредили, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в США, тайно консультируя политических кандидатов и кампании.

Об этом, со ссылкой на некую служебную записку правоохранительных органов, полученную редакцией, пишет сегодня Associated Press.

"Хотя официальные лица ранее не наблюдали за попыткой России предпринять эту акцию против Соединенных Штатов, политтехнологи, работающие на бизнес-магната, близкого к президенту Владимиру Путину, были вовлечены в политическую агитацию во многих африканских странах", - цитирует документ АР.

Поскольку доклад был подготовлен до вспышки коронавируса , в нем не отражено, как пандемия может повлиять на тактику, которую Россия выберет для вмешательства в выборы.

Составлено целое "справочное пособие по российской тактике"

Данное "пособие" не определяет конкретных кандидатов или кампаний, которые Россия могла бы поддержать своими действиями.

Но памятка предупреждает о нескольких возможных тактиках России на выборы в этом году:

Например, Россия может

взломать и утечь информацию, как это было в кампании 2016 года, когда электронные письма, украденные из кампании Клинтон российскими военными хакерами, были опубликованы WikiLeaks,

использовать контролируемое государством медиа-оружие для распространения предвыборных сюжетов среди целевых аудиторий,

использовать экономические и деловые рычаги для влияния на политические цели внутри США,

полагаться на поддельные социальные медиа-персоны для продвижения российских интересов и влияния на американское мнение.

включають таргетирование или манипулирование избирательной инфраструктурой, такой как базы данных избирателей и системы подсчета голосов,

предоставлять финансовую поддержку американским политическим кандидатам или кампаниям.

тайно консультировать кандидатов и кампании.

Документ не засекречен, но помечен как "только для официального использования". Он был подготовлен киберэкспертами из Департамента внутренней безопасности и ФБР и согласован с другими федеральными агентствами.

___