Генконсульство РФ в Хошимине сообщило о том, что авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" готова выполнить рейс Ханой-Москва-Ханой 12 мая, на котором россияне смогут вернуться домой.
"Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" уведомила посольство о планирующемся ориентировочно на 12 мая рейсе по маршруту Ханой-Москва-Ханой. Перевозчик выразил готовность доставить в Москву граждан России, застрявших во Вьетнаме", — сообщило генконсульство в Telegram.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.