"Вьетнамские авиалинии" готовы вывезти россиян из Ханоя в Москву 12 мая

Генконсульство РФ в Хошимине сообщило о том, что авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" готова выполнить рейс Ханой-Москва-Ханой 12 мая, на котором россияне смогут вернуться домой.