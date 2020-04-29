Британия намерена завершить переговоры по торговому соглашению с ЕС

Торговое соглашение между Британией и Евросоюзом может быть заключено уже в этом году. Пандемия коронавируса не должна этому помешать.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Британии.

"Позиция остается неизменной: переходный период завершится в декабре. Великобритания намерена заключить торговое соглашение. Продление переговорного периода приведет к росту неопределенности… и нанесет удар по бизнесу", — подчеркнул глава МИД Доминик Рааб.

А вот фракция шотландских националистов призывает продлить переходный период. В качестве причины называют коронавирус, из-за пандемии которого стороны не могут подробно обсудить формат потенциального партнерства.

Напомним, что в рамках соглашения Британии предложат организовать свободную торговлю со странами Евросоюза без таможенных пошлин и торговых квот. Сделка будет уникальной: ни с одной страной у ЕС такого соглашения нет. Борис Джонсон обещал, что соглашение будет подписано сторонами до конца 2020 года.