В ЕС тревожатся из-за затягивания торговых переговоров с Лондоном

У Брюсселя и Лондона не получится согласовать торговое соглашение в течение предстоящих 11 месяцев, как обещал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление главного переговорщика Евросоюза по выходу Британии из ЕС.

К материалу прилагается аудиозапись с комментариями Мишеля Барнье, которые, как указывается, прозвучали на закрытой встрече с европейскими депутатами. Это мероприятие прошло в начале декабря 2019 года.

Как отметил Барнье, власти Евросоюза и Великобритания "постараются предпринять все возможное, но они не смогут достичь цели за 11 месяцев".Он пояснил, что власти смогут добиться только "жизненно необходимого минимума", чтобы ЕС и Британия смогли установить отношения по самым основным направлениям после выхода государства из состава ЕС.