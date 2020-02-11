Экономические отношения Британии и Евросоюза после Brexita выйдут на новый уровень. Ожидается заключение крупного торгового соглашения.
Такое мнение высказал глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Возможно, Британия решит довольствоваться меньшим, но лично я считаю, что нам следует рассчитывать на большее", - заявила глава Еврокомиссии.
Так, Британии предложат организовать свободную торговлю со странами Евросоюза без таможенных пошлин и торговых квот. Сделка будет уникальной: ни с одной страной у ЕС такого соглашения нет.
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