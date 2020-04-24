Столицу ДНР переименовали в Сталино

Город Донецк иногда будут называть иначе. В дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны город будет носить название "Сталино".Такое решение приняли местные власти.

Указ, устанавливающий новое название города, подписал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В Сталино Донецк будет "превращаться" в День Победы в Великой Отечественной войне, в День освобождения Донбасса от немецких захватчиков и в День начала Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что такое название Донецк уже носил. Город, основанный в 1869 году, был сначала Юзовкой, а в 1929 году стал Сталино. Такое наименование сохранялось вплоть до 1961 года, когда город переименовали в Донецк.

Сегодня Владимир Путин отменил пошлину за получение паспорта России для жителей Донбасса. Документ распространяется как на жителей Донецкой народной республики, так и на жителей Луганской народной республики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Донбассе состоялся обмен пленными с Киевом. Представители самопровозглашенной республики передали девять человек, а взамен получили десять.