Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины при получении паспорта Российской Федерации жителями Донбасса. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом Президента РФ… С заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", — говорится в документе.