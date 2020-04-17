Обмен пленными в Донбассе это еще не конец войны – политолог

Обмен пленными между Длнбассом и Киевом — событие позитивное, но мало что означающее. Война и обстрелы продолжаются.

Такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"В целом, я думаю, что это, конечно, позитивный шаг, поскольку он позволяет избежать пыток в плену или просто томительного ожидания в течение многих лет, как раньше. Но, к сожалению, боевые действия на Донбассе продолжаются. И населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик продолжают подвергаться обстрелу со стороны вооруженных сил Украины и так называемых добробатов", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что без полного прекращения огня и соблюдения условий перемирия такие шаги как обмен пленными не приведет ни к каким серьезным изменениям.

Богдан Безпалько также отметил, что в момент, когда происходил обмен пленными, президент Украины Владимир Зеленский осматривал воинские части и проводил проверку боеготовности.

"Вместо того, чтобы обратить внимание на обмен пленными, он обратил внимание как раз в сторону милитаризации. Поэтому Зеленский, по сути, продолжает тактику и стратегию Порошенко, но при этом без какой-либо радикальной риторики", — считает политолог.

Напомним, что 16 апреля состоялся первый в 2020 году обмен пленными между украинскими военными и ДНР. Представители самопровозглашенной республики передали девять человек, а взамен получили десять.