Коронавирус убивал американцев в США за несколько недель до того, как правительство, чиновники от здравоохранения и врачи поняли, что он добрался до страны.
Об этом сегодня заявили представители департаментов здравоохранения округа Санта-Клара в Северной Калифорнии.
По их словам, как минимум два человека умерли от COVID-2019 в Калифорнии в начале февраля:
Поводом для заявления стал отчет судебно-медицинского эксперта округа Санта-Клара, в котором говорится, что "образцы тканей, полученные во время вскрытий и отправленные в Центры США по контролю и профилактике заболеваний, дали положительный результат на вирус".
"Эти смерти говорят о том, что у нас был коронавирус гораздо раньше, чем мы узнали об этом", - сказала д-р Сара Коди, директор по здравоохранению в округе Санта-Клара.
Коди особо отметила, что ни у одной из "найденных" ранних смертей "не было истории путешествий":
"Я подозреваю, что "сильный сезон гриппа" в регионе в этом году, возможно, включил некоторые случаи коронавируса".
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.