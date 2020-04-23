В США коронавирус появился раньше, чем о нем сообщили власти

Коронавирус убивал американцев в США за несколько недель до того, как правительство, чиновники от здравоохранения и врачи поняли, что он добрался до страны.

Об этом сегодня заявили представители департаментов здравоохранения округа Санта-Клара в Северной Калифорнии.

По их словам, как минимум два человека умерли от COVID-2019 в Калифорнии в начале февраля:

57-летняя женщина умерла в своем доме 6 февраля,

69-летний мужчина - 17 февраля.

Первая официальная зафиксированная смерть в стране от вируса - 29 февраля в Киркленде, штат Вашингтон.

Почему заявление сделано сейчас

Поводом для заявления стал отчет судебно-медицинского эксперта округа Санта-Клара, в котором говорится, что "образцы тканей, полученные во время вскрытий и отправленные в Центры США по контролю и профилактике заболеваний, дали положительный результат на вирус".

"Эти смерти говорят о том, что у нас был коронавирус гораздо раньше, чем мы узнали об этом", - сказала д-р Сара Коди, директор по здравоохранению в округе Санта-Клара.

Коди особо отметила, что ни у одной из "найденных" ранних смертей "не было истории путешествий":