Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В США коронавирус появился раньше, чем о нем сообщили власти

Мир

Коронавирус убивал американцев в США за несколько недель до того, как правительство, чиновники от здравоохранения и врачи поняли, что он добрался до страны.

Об этом сегодня заявили представители департаментов здравоохранения округа Санта-Клара в Северной Калифорнии.

По их словам, как минимум два человека умерли от COVID-2019 в Калифорнии в начале февраля:

  • 57-летняя женщина умерла в своем доме 6 февраля,
  • 69-летний мужчина - 17 февраля. 

Первая официальная зафиксированная смерть в стране от вируса - 29 февраля в Киркленде, штат Вашингтон.

Почему заявление сделано сейчас

Поводом для заявления стал отчет судебно-медицинского эксперта округа Санта-Клара, в котором говорится, что "образцы тканей, полученные во время вскрытий и отправленные в Центры США по контролю и профилактике заболеваний, дали положительный результат на вирус".

"Эти смерти говорят о том, что у нас был коронавирус  гораздо раньше, чем мы узнали об этом", - сказала д-р Сара Коди, директор по здравоохранению в округе Санта-Клара.

Коди особо отметила, что ни у одной из "найденных" ранних смертей "не было истории путешествий":

"Я подозреваю, что "сильный сезон гриппа" в регионе в этом году, возможно, включил некоторые случаи коронавируса".

Темы сша коронавирус первые смерти
Новости Все >
В США коронавирус появился раньше, чем о нем сообщили власти
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в России
Россияне готовы к режиму жесткой экономии. Почему и на чем?
21 регион в России вводит систему электронных пропусков
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом
Врач-офтальмолог назвал самый опасный гаджет во время самоизоляции
Ургант пошутил над “самыми пострадавшими” от коронавируса
В Петербурге следят за соблюдением самоизоляции с помощью беспилотника
Регина Тодоренко пожаловалась на отсутствие маникюра и педикюра
Последние материалы
В США коронавирус появился раньше, чем о нем сообщили власти
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в России
Россияне готовы к режиму жесткой экономии. Почему и на чем?
21 регион в России вводит систему электронных пропусков
Подводные роботы - что проектируют американские военные?
Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом
Врач-офтальмолог назвал самый опасный гаджет во время самоизоляции
Ургант пошутил над “самыми пострадавшими” от коронавируса
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов Игорь Буккер Зачем нам все лгут про COVID-2019 Игорь Буккер Любовь Степушова Надо сокращать добычу нефти. Но некому Любовь Степушова
Комментарии
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Явлинский предрек России прощание с трубой
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Явлинский предрек России прощание с трубой
Инопланетяне могут бояться встречи с людьми - ученые
Инопланетяне могут бояться встречи с людьми - ученые
Власти опасаются паники россиян на долгом карантине
Коронавирус высветил глобальную ложь
Врач московского госпиталя ветеранов погиб от коронавируса
Власти опасаются паники россиян на долгом карантине
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Лукашенко сделал прогноз по восстановлению мировой экономики
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Эксперт: беспилотное летающее такси - это утопия
Экономист: необходимо ввести фиксированный курс рубля
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ