Ключевые отрасли южнокорейской экономики поддержат 32 млрд долларов

В Южной Корее окажут финансовую помощь компаниям и предприятиям, которые сохранят работу своим сотрудникам. В стране формируют стабилизационный фонд.

Такое решение для преодоления кризиса, вызванного распространением коронавируса, приняло правительство страны.

"Мы в срочном порядке сформируем стабилизационный фонд ключевых отраслей промышленности в объёме 40 триллионов вон для преодоления кризиса и обеспечения занятости", — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По нынешнему курсу выделенная сумма составляет более 32 миллиардов долларов.

По словам президента страны, сильнее других влияние кризиса ощутили представители базовых отраслей экономики. Для их поддержки правительство намерено сделать инвестиции в основной капитал, обеспечить платежные гарантии.

На обеспечение граждан работой и поддержку населения выделят еще чуть более восьми миллиардов долларов. На эти средства выделят дополнительные субсидии оставшимся без работы корейцам и помогут выплатить зарплату тем предприятиям, которым пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск сотрудников. В стране планируют создать около 500 тысяч новых рабочих мест.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Южная Корея отменила безвизовый режим для граждан более чем 90 стран мира. Попала в этот список и Россия.