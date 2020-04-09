Власти Южной Кореи отменяют безвизовый режим

Граждане 90 стран мира больше не смогут въехать в Южную Корею, не имея визы. Такое решение приняли власти страны.

В числе стран, которые потеряли южнокорейский безвиз, оказалась и Россия. Как пояснили в Министерстве иностранных дел республики Корея, безвизовый режим отменен для тех стран, которые ограничили въезд к себе граждан Южной Кореи. Также приостановлено действие краткосрочных виз.

"МИД и министерство юстиции РК приняли решение реализовать меры о "приостановке действия краткосрочных виз" и "временном прекращении соглашений о безвизовом режиме", в результате ужесточения процедуры въезда планируется снизить число приезжих иностранцев, и таким образом уменьшить беспокойство южнокорейских граждан и более эффективно расходовать карантинные ресурсы страны", — говорится в сообщении южнокорейского МИДа.

Причиной для принятия такого решения стало увеличение количества завозных случаев заражения коронавирусом.

Тем, кому требуется поехать в Южную Корею, должны заново обратиться в посольства или консульства страны в России. Тем, кто запрашивает одноразовую или многоразовую краткосрочную визу, повторный консульский сбор платить не потребуется.