Дандыкин о вербовке турками сирийских наемников

В Facebook появился видеоролик, в котором сириец рассказал об обмане турецких вербовщиков и призвал сограждан не верить им.

По словам мужчины, турки вербуют сирийцев якобы для участия в боях против террористов ИГИЛ* на стороне главы ЛНА Халифы Хафтара. На деле все наоборот: добровольцам приходится воевать вместе с террористами за ПНС.

Военный эксперт Василий Дандыкин не удивился рассказу сирийца. Он обратил внимание на влияние Турции в некоторых регионах САР. Дандыкин рассказал, что турки вербуют сирийских наемников в Идлибе. Причина проста — желание турецких властей получить влияние и выгоду в африканском регионе.

Дандыкин охарактеризовал наемников, пояснив, что все последние годы эти люди не видели ничего, кроме войны. Такой у них способ заработка. Есть и те, кто соглашается на это из-за своих убеждений.

"Учитывая, что это люди с несомненным боевым опытом, которые воюют не один год, они не самые последние бойцы. Они матерые наемники, которые, кроме войны уже в течение семи-восьми лет больше ничего в своей жизни не видели. Так что ситуация там достаточно сложная, и Турция старается ситуацию в этом богатом нефтью регионе, стратегически важном не только для Африки, решить в свою пользу", — подытожил эксперт.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации