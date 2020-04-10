ООН собирает средства на борьбу с пандемией

В ходе закрытого заседания Совета безопасности ООН, посвященного проблемам, связанным с пандемией коронавируса, генсек организации Антониу Гуттериш проинформировал участников о сборе средств на финансирование плана гуманитарного реагирования ООН.

По его словам, на текущий момент собрано $396,5 млн. Всего же предполагается собрать $2 млрд.

"Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $75 млн. Таким образом план получил $396,5 млн", — цитирует слова Гутерреша пресс-служба ООН.

На что пойдут деньги

Средства, как поясняют в пресс-службе международной организации, пойдут на финансирование борьбы с коронавирусом в беднейших странах мира:

в уязвимые страны будут осуществляться поставки лабораторного оборудования для тестирования на вирус, доставляться медикаменты,

в лагерях и поселениях будут установлены станции для мытья рук.

В рамках плана предусмотрено создание хабов по всей Африке, Азии и Латинской Америке для перемещения работников гуманитарных миссий и предметов снабжения туда, где они больше всего нужны.