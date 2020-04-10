В ходе закрытого заседания Совета безопасности ООН, посвященного проблемам, связанным с пандемией коронавируса, генсек организации Антониу Гуттериш проинформировал участников о сборе средств на финансирование плана гуманитарного реагирования ООН.
По его словам, на текущий момент собрано $396,5 млн. Всего же предполагается собрать $2 млрд.
"Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $75 млн. Таким образом план получил $396,5 млн", — цитирует слова Гутерреша пресс-служба ООН.
Средства, как поясняют в пресс-службе международной организации, пойдут на финансирование борьбы с коронавирусом в беднейших странах мира:
В рамках плана предусмотрено создание хабов по всей Африке, Азии и Латинской Америке для перемещения работников гуманитарных миссий и предметов снабжения туда, где они больше всего нужны.
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