В Пакистане врачи уверены: им не удастся победить пандемию

В Пакистане врачи больниц, работающих с зараженными коронавирусом, отчаявшись быть услышанными правительством стали устраивать пикеты и сидячие забастовки.

Причина - практически полное отсутствие необходимого для работы оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков.

По словам доктора Аманулла, работающего в отделении неотложной помощи в городе Кветте, уже у 16 врачей, в том числе у заведующего кардиологическим отделением, подтвержден диагноз Covid-19.

"Мы не можем сказать, на сколько пациентов они распространяют болезнь. Многие из тех, кто лежал в больнице с совершенно иными болезнями, переводятся сейчас в инфекционные палаты с коронавирусом", - говорит Аманулла, объясняя,почему он в свой выходной день, после суточного дежурства, вышел на сидячую забастовку.

Больше всего его поразило поведение полиции:

"Мы были уверены, что нас услышат. Но мы ошибались. На нас посыпались палки и приклады АК-47. Нас протащили по улице и бросили в грузовики. Около 60 врачей были задержаны полицией на ночь и больше суток провели в участках".

Ситуация с коронавирусом в Пакистане

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 4000 случаев заболевания коронавирусом, но врачи считают, что реальная цифра намного выше.

В том числе и потому, что сами медики являются угрозой для пациентов:

"У нас много больных врачей и сестер заражены, но продолжают работать. Мы понятия не имеем, сколько пациентов заразили или заразим еще. Врачи убивают себя в больницах, леча пациентов без средств индивидуальной защиты. У нас нет оборудования. А вместо того, чтобы прислушаться к нам и решить проблему, правительство развязывает насилие в отношении врачей", - говорит Юнас Элахи, врач, работающий в больнице в Кветте.

И добавляет, что для его коллег в регионе, которым не было предоставлено необходимое оборудование и средства обеспечения безопасности, лечение больных коронавирусом сродни самоубийству.