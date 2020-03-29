Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилось поведение белорусского лидера Александра Лукашенко во время пандемии коронавируса, поскольку он не предпринимает никаких мер и игнорирует опасность. Власти Белоруссии до сих пор не призывают граждан самоизолироваться, а сам президент страны играет в хоккей.
"Там уже несколько десятков человек заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысячи... Александр Григорьевич так нельзя. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец", - обратился Жириновский у Лукашенко.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.