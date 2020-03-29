"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилось поведение белорусского лидера Александра Лукашенко во время пандемии коронавируса, поскольку он не предпринимает никаких мер и игнорирует опасность. Власти Белоруссии до сих пор не призывают граждан самоизолироваться, а сам президент страны играет в хоккей.