Боец смешанного стиля из США Брайс Митчелл заявил, что американское правительство несет ответственность за распространение коронавируса в мире. По его мнению, пандемия имеет рукотворный характер, а её цель - это посеять хаос в мире.
"Думаю, их целью было заразить людей и породить хаос. Некоторые неплохо заработали на всей этой ситуации", - сообщил Митчелл.
"Кажется, они пытаются ужесточить законодательство в этом плане", - добавил боец.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.