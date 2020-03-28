Американский боец UFC обвинил правительство США в заговоре

Боец смешанного стиля из США Брайс Митчелл заявил, что американское правительство несет ответственность за распространение коронавируса в мире. По его мнению, пандемия имеет рукотворный характер, а её цель - это посеять хаос в мире.