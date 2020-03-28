Миру предрекли дефицит презервативов

В мире зарегистрирован резкий спрос на презервативы из-за кризиса и неопределенности в будущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из крупнейших производителя резиновых изделий Karex Industries Sdn. Bhd.

Также на ситуацию влияет карантин и тотальная изоляция населения. В России за последние несколько недель спрос на презервативы увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако производители вынуждены снижать объемы производства из-за пандемии.