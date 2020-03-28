В мире зарегистрирован резкий спрос на презервативы из-за кризиса и неопределенности в будущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из крупнейших производителя резиновых изделий Karex Industries Sdn. Bhd.
Также на ситуацию влияет карантин и тотальная изоляция населения. В России за последние несколько недель спрос на презервативы увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако производители вынуждены снижать объемы производства из-за пандемии.
"Мы по-прежнему платим всем нашим сотрудникам полноценные зарплаты, но люди сейчас работают только половину времени от положенного, поэтому издержки в целом будут расти", - рассказал глава Karex Industries Sdn. Bhd.
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