Украинский политик призвал власти обратиться за помощью к России

Украинский политик, член фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Киев должен обратиться к России и попросить помощи в борьбе коронавирусом.

Об этом он сказал во время эфира на телеканале NewsOne.

"Нет ничего постыдного"

"Сегодня нужно прекратить заигрывания со всеми нашими "стратегическим партнерами", которые нам все обещали, нужно понять, что государство осталось со своей бедой один на один, и нам нужно обращаться к тем, кто реально может оказать помощь… Мое мнение — нам нужно обратиться к Российской Федерации за помощью. В этом нет ничего постыдного. Ведь когда речь идет о жизни людей, то это нужно делать", — сказал депутат.

Друг познается в беде

Ранее политик заявил, что тотальная остановка жизнедеятельности при карантине очень скоро "превратит всех украинцев в нищих", и евроинтеграция не поможет.

"Сейчас ведь не поймешь, кто партнеры, кто нет. Мы все время шли в ЕС и в НАТО, в единую семью народов Европы, в цивилизованное общество… Сегодня цивилизованному обществу Италии помогает Россия, в первую очередь, которую это общество гнобило санкциями", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По данным Центра общественного здоровья на 26 марта, из 145 случаев заражения на Украине- 5 летальных, один пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая. Власти объявили в стране чрезвычайную ситуацию.

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