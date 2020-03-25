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Автор Любовь Степушова

Украинизация русских на Украине отменяется

Мир » Бывший СССР » Украина

Было бы счастье, да несчастье помогло русским украинцам. Украинизация их бытия и сознания отменяется. Россия должна сделать этот процесс необратимым.

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Об отмене украинизации, кстати не только русских, но и венгров, румын и других наций, проживающих на Украине, можно сделать вывод, прочитав сообщение члена парламентского комитета свободы слова Рады Александра Ткаченко.

Он пишет на своей странице в Facebook, что министерство финансов решило урезать расходы на культурные проекты более чем наполовину "под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно".

"Фактически Минкультуры оставляет только расходы на содержание — то есть зарплату", утверждает депутат и делает вывод, что такое решение, это "смерть для всей креативной индустрии", на которую были "потрачены немалые усилия по обеспечению ее роста".

"Речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное", — сожалеет Ткаченко.

"Сотни тысяч людей останутся без работы. Мы откинемся на несколько лет назад. Мы готовы работать 24/7, чтобы найти выход и сохранить украинскую культуру. Мы готовы оперативно подключиться к работе", —  депутат.

И денег нет и держаться некому

Понятно, что "искать выход" и даже советовать "держаться" никто не будет , потому что не только "денег нет", но в народе оболванивающую украинизацию не поддерживают.

Теперь нечем будет поддержать:

  • квоты на украиноязычные передачи по радио и ТВ (сегодня — 75% для центральных телеканалов и 50% для местных),
  • украинизацию массовых мероприятий и кинематографа, которые "распространяют российскую или коммунистическую пропаганду, унижают украинскую нацию или язык или участниками фильма являются лица, включенные в перечень угроз национальной безопасности".
  • тотальный перевод школ на украинский язык

Теперь телеканалы смогут:

  • самостоятельно строить свой контент, в том числе, отказываясь от рекламы на украинском языке,
  • показывать фильмы без прокатных удостоверений,
  • не соблюдать условия лицензий — штрафовать за это не будут.

Резко снизится количество троллей в интернете и накруток на сайты справжних патриотив.

Идентичность украинского хама исчезнет

Один из них — главный редактор одного из украинских изданий Вячеслав Чечило в той же сети Facebook перечисляет, что в одночасье изменил коронавирус на Украине:

"Из-за коронавируса мы начали забывать о действительно важных вещах. На каком языке должен разговаривать врач? Паска или кулич? Мы больше не красим мосты и не плетем дидухов из соломы, не поем гимн. Не обновляем "Миротворец". Более того, стыдливо делаем вид, что не замечаем, как принимаем помощь от коммунистического Китая. Все, за что мы боролись шесть лет, стало неважным и никому не нужным. Коронавирус подрывает основы нашей идентичности, и с этим нужно что-то срочно делать, панове".

Ничего с этим не поделаешь, пан Чечило, неизбежно из информационного поля Украины пропадут:

  • свидомые, швыряющие мелочь в лицо говорящему на русском кассиру и пишущие доносы на русскоговорящего врача,
  • шествия, прославляющие нацистов,
  • "активисты" и "волонтеры" в борьбе против "сепаратистов".

России придется помочь русским на Украине, но с умом

Возврат к нормальному для Украины образу жизни вызван еще и тем, что если эпидемия затянется, обратиться кроме как к России украинским властям будет не к кому. Элита будет болеть и будет лечиться в украинских запущенных больницах, заграницу ее не пустят, а народ будет требовать закупать российские тест-системы, ИВЛ, вакцины.

Если уж Италии ЕС отказал в помощи, то Украине, тем более, никто на Западе помогать не станет.

Вопрос в том, как этот процесс деукраинизации Украины России сделать необратимым?

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