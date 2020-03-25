На дистанционный формат работы перешел Совет безопасности ООН. Регулярные заседания теперь проходят по видеосвязи.
Об этом рассказал заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц.
"Совет Безопасности ООН продолжает работу и сохраняет свои функции. Мы регулярно проводим заседания по видеосвязи и продолжаем выработку путей разрешения конфликтов по всему миру", — говорится в микроблоге.
Напомним, что намеченный на 26 марта саммит G20 также пройдет в онлайн-формате. Свое участие в нем подтвердил Владимир Путин.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.