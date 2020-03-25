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Совет безопасности ООН ушел на удаленную работу

Мир

На дистанционный формат работы перешел Совет безопасности ООН. Регулярные заседания теперь проходят по видеосвязи.

Об этом рассказал заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц.

"Совет Безопасности ООН продолжает работу и сохраняет свои функции. Мы регулярно проводим заседания по видеосвязи и продолжаем выработку путей разрешения конфликтов по всему миру", — говорится в микроблоге.

Напомним, что намеченный на 26 марта саммит G20 также пройдет в онлайн-формате. Свое участие в нем подтвердил Владимир Путин.

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