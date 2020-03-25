Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить все международные санкции

В преддверие предстоящего саммита G20, который пройдет 26 марта в режиме видеоконференции, к лидерам стран-участниц обратился Антониу Гутерриш.

Генсек ООН направил им письмо, в котором призвал отменить все международные санкции в связи с распространением пандемии коронавируса.

Документ опубликован на сайте ООН.

"Я призываю лидеров "Большой двадцатки" объединиться для выполнения рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения, чтобыобеспечить все страны более сильными возможностями для прекращения распространения COVIF-2019, содействовать укреплению научного сотрудничества в области поиска вакцины и терапевтических средств лечения", — написано в обращении Генсека ООН.

Гутерриш призвал лидеров стран G20 "совместным решением" запретить тарифы, квоты или нетарифные меры и снять ограничения на трансграничную торговлю, которые мешают поставкам медицинского оборудования, медикаментов и других товаров первой необходимости для борьбы с эпидемией.

"Я призываю к отказу от всех санкций, введенных в отношении стран,. Сейчас время солидарности, а не исключения".

Напомним, что запланированный саммит G20, на котором председательствовать будет Саудовская Аравия, будет целиком посвящен проблемам коронавирусной пандемии. Президент России примет участие в мероприятии.