Путин примет участие в G20, посвященном коронавирусу

Президент России Владимир Путин примет участие в чрезвычайном саммите стран "Большой двадцатки", на котором будет обсуждаться пандемия коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Ранее стало известно, что саммит планируют провести 26 марта в формате видеоконференции. Помимо борьбы с опасным недугом будет обсуждаться влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.