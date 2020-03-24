В регионе Ломбаргия будут работать российские специалисты в Италии

Российские специалисты, прилетевшие на помощь в Италию, будут работать в самом эпицентре эпидемии. Их ждут в городе Бергамо региона Ломбаргия.

Именно здесь наибольшее количество заболевших и летальных исходов.

"По итогам консультаций определено, что российские военные специалисты, имеющие опыт борьбы с эпидемиями по всему миру…, приступят к выполнению задач в итальянском городе Бергамо", — сообщает Минобороны России.

Из России военные, медики и вирусологи привезли мобильные лаборатории, тест-системы и комплексы дезинфекции.

Напомним, что Италия больше других стран поражена коронавирусом. В стране остановлено почти все производство. За сутки здесь умирает от опасного заболевания около 800 человек.