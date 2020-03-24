Российские специалисты, прилетевшие на помощь в Италию, будут работать в самом эпицентре эпидемии. Их ждут в городе Бергамо региона Ломбаргия.
Именно здесь наибольшее количество заболевших и летальных исходов.
"По итогам консультаций определено, что российские военные специалисты, имеющие опыт борьбы с эпидемиями по всему миру…, приступят к выполнению задач в итальянском городе Бергамо", — сообщает Минобороны России.
Из России военные, медики и вирусологи привезли мобильные лаборатории, тест-системы и комплексы дезинфекции.
Напомним, что Италия больше других стран поражена коронавирусом. В стране остановлено почти все производство. За сутки здесь умирает от опасного заболевания около 800 человек.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.