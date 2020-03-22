В Италии остановлено почти всё производство

Италия стала рекордсменом по количеству жертв от коронавируса. За последние сутки в стране от COVID-19 скончались более 800 человек. Из-за катастрофических масштабов пандемии власти страны приняли решение остановить всё производство, кроме товаров первой необходимости.

Также за последние сутки были выявлены 4821 человека с коронавирусом. Количество инфицированных в Италии достигло отметки в 42 тысячи человек.