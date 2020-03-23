Вопросы перемирия в Идлибе обсудил Шойгу с Башаром Асадом

Вопрос сохранения перемирия в Идлибе стал центральным на встрече Сергея Шойгу и Башара Асада. Российский министр обороны прибыл в Дамаск.

Он встретился с президентом Сирии по поручению Владимира Путина.

"Обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества", — сообщили в военном ведомстве России.

Также на встрече обсудили вопросы гуманитарной помощи Сирии, восстановление экономики страны при поддержке российских экспертов.

Напомним, что сегодня состоялось второе российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии.