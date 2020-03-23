Святой водой "обработали" Минск с вертолета

Паника из-за коронавируса притупляет разум. Такое мнение высказал глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел.

Он совершил воздушный крестный ход и окропил Минск святой водой с вертолета.

"По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолёте, совершив воздушный крестный ход. С высоты полёта они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии", — сообщает Белорусская православная церковь.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии отказался отправлять чартеры за "безответственными туристами", которые отправились за границу во время пандемии коронавируса.