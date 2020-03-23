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Святой водой "обработали" Минск с вертолета

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Паника из-за коронавируса притупляет разум. Такое мнение высказал глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел.

Он совершил воздушный крестный ход и окропил Минск святой водой с вертолета.

"По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолёте, совершив воздушный крестный ход. С высоты полёта они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии", — сообщает Белорусская православная церковь.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии отказался отправлять чартеры за "безответственными туристами", которые отправились за границу во время пандемии коронавируса.

Темы минск коронавирус митрополит павел белорусская православная церковь
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