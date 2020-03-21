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Источник Правда.Ру

Лукашенко не будет отправлять чартеры за "безответственными туристами"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал чиновникам не отправлять чартерные рейсы в другие страны, чтобы забрать "безответственных туристов". Белорусский лидер считает, что граждане, которые проигнорировали призывы не покидать страну должны сами нести ответственность за свои поступки.

"Мы уже гвалтом кричим: не езжайте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали… Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать", - заявил Лукашенко.

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