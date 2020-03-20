Харьков не справляется без метро

Закрытие метро в Харькове привело к транспортному коллапсу. Мэр города обратился к украинским властям с просьбой возобновить работу метро хотя бы в ограниченном режиме.

С момента остановки метро в городе местные жители начали устраивать погромы в наземном транспорте, нападают на автомобилистов и перекрывают магистрали в знак протеста.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", — подчеркнул мэр города Геннадий Кернес, который обратился с письменным обращением к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Напомним, что украинские власти отменили работу метро во всех городах с целью предотвратить распространение коронавируса. Движение подземного общественного транспорта остановили 18 марта.