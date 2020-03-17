Метро и другой общественный транспорт перестанет работать на Украине. Ограничение начнет действовать 18 марта.
Ездить в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях украинцы смогут, если в салоне будет не более 10 человек.
«Решение правительства для вашей безопасности: с 12:00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах», - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем канале в мессенджере.
Запрета на использование личного транспорта нет.
Напомним, что на Украине введен общенациональный карантин. А власти Киева закрыли город: запрещено покидать пределы столицы и въезжать в нее.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.