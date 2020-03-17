Работу общественного транспорта на Украине ограничат

Метро и другой общественный транспорт перестанет работать на Украине. Ограничение начнет действовать 18 марта.

Ездить в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях украинцы смогут, если в салоне будет не более 10 человек.

«Решение правительства для вашей безопасности: с 12:00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах», - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем канале в мессенджере.

Запрета на использование личного транспорта нет.

Напомним, что на Украине введен общенациональный карантин. А власти Киева закрыли город: запрещено покидать пределы столицы и въезжать в нее.