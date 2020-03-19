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Источник Правда.Ру

Минздрав Ирана озвучил страшную статистику по коронавирусу

Мир

Каждые 10 минут в Иране COVID-2019 забирает жизнь одного человека.

Так написал сегодня в своем Twitter Киянуш Джаханпур, официальный представитель Минздрава Исламской Республики.

И добавил:

"Каждый час в стране с населением более 80 миллионов коронавирусом заражается 50 человек".

Это откровение, как отмечает иранское новостное агентство Mehr, вызвано кончиной от коронавируса Ширины Руханирад, врача тегеранской больницы, за ходом лечения которой буквально в прямом эфире иранского телевидения следила вся страна.

"Руханирад стала национальным героем: будучи тяжело больной, она продолжала лечить людей, потому что ей никак не могли найти замену", — пишет Mehr.

Статистика коронавируса:

на 19 марта в Исламской республике:

  • заражено коронавирусом 18407 человек;
  • умерли 1284 пациента, из них 10 врачи и четыре — медсестры.
Темы иран коронавирус киянуш джаханпур
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