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Коронавирус остановил призыв в армию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинская армия не пополнится новобранцами. В стране остановили призыв на срочную службу.

Причиной стало распространение коронавируса. Сейчас на Украине зарегистрировано 14 случаев инфицирования.

Распоряжение об остановке призыва подписал командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Военные комиссариаты продолжат работу с документами.

Ранее сообщалось, что в Кремле изучат вопрос о переносе старта весенней призывной кампании. В России она традиционно начинается 1 апреля.

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