В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

Весенний призыв на воинскую службу, который в России традиционно проходит в период с 1 апреля по 15 июля, может быть перенесен.

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возможность переноса сроков армейского призыва будет рассмотрена в Кремле.