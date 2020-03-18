Весенний призыв на воинскую службу, который в России традиционно проходит в период с 1 апреля по 15 июля, может быть перенесен.
Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возможность переноса сроков армейского призыва будет рассмотрена в Кремле.
"Не могу сейчас сказать точно, будет ли переноситься призыв из-за ситуации с коронавирусом. Будем изучать этот вопрос. Проконсультируемся с Минобороны", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.