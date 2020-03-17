Количество инфицированных новым типом коронавируса вне Китайской Народной Республики достигло отметки в 100 тысяч человек.
Всего в Китае заразились коронавирусом около 80 тысяч человек. Властям Поднебесной удалось взять эпидемиологическую ситуацию под контроль и остановить распространение опасного недуга. Около 85% зараженных излечились от COVID-19.
По состоянию на 17 марта, в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.