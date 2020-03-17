По мнению Александра Дубинского, депутата Верховной Рады от "Слуги народа", на Украине на сегодняшний день "абсолютно ничего нет".
Говоря о положении дел в стране, Дубинский так распереживался, что у него перестало хватать украинских слов, и он перешел на мат.
"Наша страна импортирует продукты: мясо, овощи, сыры, а в госрезервах уже совсем пусто. У нас ни черта нет. Хотя, вру. У нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел… Вот и получается, что нас ничего (нецензурно) нет вообще: еды нет, жрачки нет, консервов нет", — сказал Дубинский в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко".
По словам нардепа, в стратегических запасах отсутствует даже горючее. При этом, чтобы понять реальный масштаб бедствия, надо было бы провести аудит государства, но "набежали люди, которые еще вчера ковырялись в носу и были никем", и сделать ничего не дают.
И вот эти самые люди, считает Дубинский, и довели страну до того, что там вот-вот грянет дефолт:
"Вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно. У Киева с пустым госрезервом нет шансов выжить без помощи МВФ", — примерно так прозвучали бы слова нардепа от "Слуги народа", если убрать из сказанного им ненормативную лексику.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.