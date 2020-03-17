Соратник Зеленского матом пояснил, почему дефолт на Украине неизбежен

По мнению Александра Дубинского, депутата Верховной Рады от "Слуги народа", на Украине на сегодняшний день "абсолютно ничего нет".

Говоря о положении дел в стране, Дубинский так распереживался, что у него перестало хватать украинских слов, и он перешел на мат.

"Наша страна импортирует продукты: мясо, овощи, сыры, а в госрезервах уже совсем пусто. У нас ни черта нет. Хотя, вру. У нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел… Вот и получается, что нас ничего (нецензурно) нет вообще: еды нет, жрачки нет, консервов нет", — сказал Дубинский в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко".

А дефолт все ближе

По словам нардепа, в стратегических запасах отсутствует даже горючее. При этом, чтобы понять реальный масштаб бедствия, надо было бы провести аудит государства, но "набежали люди, которые еще вчера ковырялись в носу и были никем", и сделать ничего не дают.

И вот эти самые люди, считает Дубинский, и довели страну до того, что там вот-вот грянет дефолт: