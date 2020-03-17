Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Соратник Зеленского матом пояснил, почему дефолт на Украине неизбежен

Мир » Бывший СССР » Украина

По мнению Александра Дубинского, депутата Верховной Рады от "Слуги народа", на Украине на сегодняшний день "абсолютно ничего нет".

Говоря о положении дел в стране, Дубинский так распереживался, что у него перестало хватать украинских слов, и он перешел на мат.

"Наша страна импортирует продукты: мясо, овощи, сыры, а в госрезервах уже совсем пусто. У нас ни черта нет. Хотя, вру. У нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел… Вот и получается, что нас ничего (нецензурно) нет вообще: еды нет, жрачки нет, консервов нет", — сказал Дубинский в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко".

А дефолт все ближе

По словам нардепа, в стратегических запасах отсутствует даже горючее. При этом, чтобы понять реальный масштаб бедствия, надо было бы провести аудит государства, но "набежали люди, которые еще вчера ковырялись в носу и были никем", и сделать ничего не дают.

И вот эти самые люди, считает Дубинский, и довели страну до того, что там вот-вот грянет дефолт:

"Вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно. У Киева с пустым госрезервом нет шансов выжить без помощи МВФ", — примерно так прозвучали бы слова нардепа от "Слуги народа", если убрать из сказанного им ненормативную лексику.

Темы дефолт украина депутат слуга народа александр дубинский
Новости Все >
Пенсионерка до смерти забила настойчивого ухажера скалкой
Соратник Зеленского матом пояснил, почему дефолт на Украине неизбежен
Экс-полицейский из США выступил с разоблачением "обмана 21 века"
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты со спутником "Глонасс"
В Крыму заложили паром для морских портов Камчатки и Дальнего Востока
Евросоюз закрывает внешние границы
Дэниел Рэдклифф обвиняет в своем алкоголизме Гарри Поттера
Коронавирус в Китае: статистика эпидемии за сутки
Мировые цены на нефть подросли уже более чем на 5%
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Последние материалы
Пенсионерка до смерти забила настойчивого ухажера скалкой
СВД - оружие снайперов
Соратник Зеленского матом пояснил, почему дефолт на Украине неизбежен
Экс-полицейский из США выступил с разоблачением "обмана 21 века"
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты со спутником "Глонасс"
В Крыму заложили паром для морских портов Камчатки и Дальнего Востока
Уход за волосами: как часто мыть голову
Евросоюз закрывает внешние границы
Дэниел Рэдклифф обвиняет в своем алкоголизме Гарри Поттера
Коронавирус в Китае: статистика эпидемии за сутки
Популярное
Новости Украины
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Здоровье
Петербургские медики раскрыли эффективный способ защиты от коронавируса
Василий Амирджанов Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Собчак: Все меры против коронавируса бессмысленны
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
В Польше предсказали распад России в 2025 году. Но это не самое плохое
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Собчак: Все меры против коронавируса бессмысленны
Собчак: Все меры против коронавируса бессмысленны
Почему народы СССР готовы к объединению?
Почему народы СССР готовы к объединению?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Как вину за циклический кризис капитализма возложили на Китай
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Почему народы СССР готовы к объединению?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ