В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей

Власти хорватского города Леград начали распродажу домов и земельных участков по 11 рублей. Именно столько стоит одна хорватская куна. Программа распродажи направлена на увеличение численности населения. Хорватия столкнулась с демографическим кризисом после вступления страны в ЕС в 2013 году.

Сейчас в Леграде проживает всего 2241 человек. Участнику программы по привлечению жителей субсидируют покупку дома в размере до 35 тысяч хорватских кун, а также компенсируют стоимость ремонта до 25 тысяч хорватских кун. Однако покупателю должно быть не более 40 лет и он должен остаться в Хорватии на 15 лет.