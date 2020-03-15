Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

Правительство Грузии приняло решение закрыть границу с Россией из-за распространения коронавируса нового типа. Проезд через границу будет закрыт с 16 марта.

Ограничение не распространяется на грузовые перевозки, а также россиян и грузин, возвращающихся домой.

На данный момент в Грузии коронавирусом заболели 30 человек. Одному пациенту удалось вылечиться.