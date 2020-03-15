Правительство Грузии приняло решение закрыть границу с Россией из-за распространения коронавируса нового типа. Проезд через границу будет закрыт с 16 марта.
Ограничение не распространяется на грузовые перевозки, а также россиян и грузин, возвращающихся домой.
На данный момент в Грузии коронавирусом заболели 30 человек. Одному пациенту удалось вылечиться.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.