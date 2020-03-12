Китай продолжает тихо радоваться успехам в борьбе с эпидемией коронавируса, свирепствующей в стране с конца прошлого года.
В ежедневном эпидемиологическом отчете госкомитета КНР по здравоохранению, говорится, что за весь период после обнаружения коронавируса - с декабря 2019 года - в 31 провинции материковой части Китая зарегистрировано 80 793 случая заражения коронавирусом, из них:
За сутки (11 марта):
Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.