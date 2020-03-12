Эпидемия в Китае: статистика за сутки

Китай продолжает тихо радоваться успехам в борьбе с эпидемией коронавируса, свирепствующей в стране с конца прошлого года.

По последним данным эпидемиологов, за сутки там выявлено всего 15 новых случаев заражения.

В ежедневном эпидемиологическом отчете госкомитета КНР по здравоохранению, говорится, что за весь период после обнаружения коронавируса - с декабря 2019 года - в 31 провинции материковой части Китая зарегистрировано 80 793 случая заражения коронавирусом, из них:

выздоровели 62793 человек;

сейчас находятся в больницах - 14 831;

в тяжелом состоянии - 4257 человека;

скончались - 3169 заразившихся.

За сутки (11 марта):

выявлено 15 новых случая заражения;

выписано из больниц - 1318 человек;

умерли 11 пациента (из них 10 - в провинции Хубэй);

зарегистрированы 33 случай подозрения на коронавирус.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.