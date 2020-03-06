Заслуженного артиста Украины, лидера "Лесоповала", не пустили в Киев

Сергей Куприк, лидер группы "Лесоповал", получил очередное "почётное звание" от украинских властей.

Теперь помимо того, что он Заслуженный артист Украины, еще и персона нон-грата той же страны.

Вчера музыканта, прилетевшего из латвийской столицы, "развернули" в аэропорту Киева. Да еще и объявили о запрете на въезд сроком на три года.

Основание — выступление в ДНР.

По словам самого музыканта,