Сергей Куприк, лидер группы "Лесоповал", получил очередное "почётное звание" от украинских властей.
Теперь помимо того, что он Заслуженный артист Украины, еще и персона нон-грата той же страны.
Вчера музыканта, прилетевшего из латвийской столицы, "развернули" в аэропорту Киева. Да еще и объявили о запрете на въезд сроком на три года.
Основание — выступление в ДНР.
По словам самого музыканта,
"у них там какой-то полный беспредел. Мало того, что не пустили в Киев, так еще и штраф выписали в $400".
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".