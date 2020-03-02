Украинские власти запустили отдельный телеканал для жителей Донбасса.
«С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал "Дом"», - сообщила исполняющая обязанности генерального директора телеканала UATV Юлия Островская.
По словам Островской, телеканал призван "вернуть политическую, культурную и общественную жизнь Украины в повестку дня" жителей неподконтрольных территории.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".