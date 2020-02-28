Турецкое ИА опубликовало видеозапись ударов по сирийским военным

Турецкое информагентство Anadolu опубликовало видеозапись ударов по сирийским войскам в провинции Идлиб.

Турция бьет по сирийским позициям

В комментарии к видео сказано, что за 17 дней ударов турецких ВС в Сирии были "нейтрализованы 1,7 сирийских военных, уничтожены

55 танков,

18 бронемашин,

21 военная машина,

29 гаубиц,

3 вертолета.

По информации ИА, за последние 2 недели турецкими военными было уничтожено примерно 130 единиц военной техники сирийских правительственных войск.

Как рассказала ранее «Правда.Ру», в результате операции сирийской армии вчера, 27 февраля, погибли 29 турецких военных и теперь Турция наносит массированные удары по позициям правительственных войск.

Президент Эрдоган обратился с призывом «повлиять на Асада» к мировой общественности и заявил, что впредь не будет «мешать беженцам идти в Европу».