Турецкое информагентство Anadolu опубликовало видеозапись ударов по сирийским войскам в провинции Идлиб.
В комментарии к видео сказано, что за 17 дней ударов турецких ВС в Сирии были "нейтрализованы 1,7 сирийских военных, уничтожены
По информации ИА, за последние 2 недели турецкими военными было уничтожено примерно 130 единиц военной техники сирийских правительственных войск.
Как рассказала ранее «Правда.Ру», в результате операции сирийской армии вчера, 27 февраля, погибли 29 турецких военных и теперь Турция наносит массированные удары по позициям правительственных войск.
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