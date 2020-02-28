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Турецкое ИА опубликовало видеозапись ударов по сирийским военным

Мир

Турецкое информагентство Anadolu опубликовало видеозапись ударов по сирийским войскам в провинции Идлиб.

Турция бьет по сирийским позициям

В комментарии к видео сказано, что за 17 дней ударов турецких ВС в Сирии были "нейтрализованы 1,7 сирийских военных, уничтожены

  • 55 танков,
  • 18 бронемашин,
  • 21 военная машина,
  • 29 гаубиц,
  • 3 вертолета.

По информации ИА, за последние 2 недели турецкими военными было уничтожено примерно 130 единиц военной техники сирийских правительственных войск.

Как рассказала ранее «Правда.Ру», в результате операции сирийской армии вчера, 27 февраля, погибли 29 турецких военных и теперь Турция наносит массированные удары по позициям правительственных войск.

Президент Эрдоган обратился с призывом «повлиять на Асада» к мировой общественности и заявил, что впредь не будет «мешать беженцам идти в Европу».

 

Темы сирия турция военные действия
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