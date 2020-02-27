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Как национальной идее Украины мешает российский флот

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти продолжают считать возвращение Крыма национальной идеей Украины.

выступление Зеленского по Крыму

В календаре памятных дат страны даже есть теперь "День сопротивления российской оккупации Крыма" — 26 февраля. Соответствующий указ подписал президент Незалежной Владимир Зеленский.

Новый праздник - новый повод собраться и поговорить

По этому поводу в Киеве прошел форум Age of Crimea, в рамках которого представители властей, политики, правозащитники и общественные деятели обсуждали "последствия российской аннексии полуострова шесть лет назад и возможные пути его деоккупации".

О сложностях реализации идеи "вернуть Крым" должил главком ВМС 

Выступая перед собравшимися с докладом, адмирал Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины, посетовал на то, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

"За годы аннексии Россия перевооружила весь корабельный состав:

  • вместо 29 кораблей — 42,
  • из них 12 — ракетоносцы, суммарный залп которых — 120 ракет.

Сейчас в Крыму размещено

  • 7 российских подлодок,
  • противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

А еще по всему Крыму дислоцируется мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации:

  • бомбардировочная,
  • штурмовая,
  • истребительная,
  • разведывательная,
  • противолодочная", — поделился "головной болью" командующий ВМСУ.

Зачем все это?

Доклад Игоря Воронченко, видимо, преследовал цель — дать понять, насколько непросто будет "воплотить в жизнь национальную идею" и продемонстрировать на этом примере, что "трудности украинцев не пугают".

Темы крым украина игорь воронченко национальная идея владимир зеленский переоснащение российского флота
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