Украинские власти продолжают считать возвращение Крыма национальной идеей Украины.
В календаре памятных дат страны даже есть теперь "День сопротивления российской оккупации Крыма" — 26 февраля. Соответствующий указ подписал президент Незалежной Владимир Зеленский.
По этому поводу в Киеве прошел форум Age of Crimea, в рамках которого представители властей, политики, правозащитники и общественные деятели обсуждали "последствия российской аннексии полуострова шесть лет назад и возможные пути его деоккупации".
Выступая перед собравшимися с докладом, адмирал Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины, посетовал на то, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
"За годы аннексии Россия перевооружила весь корабельный состав:
Сейчас в Крыму размещено
А еще по всему Крыму дислоцируется мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации:
Доклад Игоря Воронченко, видимо, преследовал цель — дать понять, насколько непросто будет "воплотить в жизнь национальную идею" и продемонстрировать на этом примере, что "трудности украинцев не пугают".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.