Как национальной идее Украины мешает российский флот

Украинские власти продолжают считать возвращение Крыма национальной идеей Украины.

выступление Зеленского по Крыму

В календаре памятных дат страны даже есть теперь "День сопротивления российской оккупации Крыма" — 26 февраля. Соответствующий указ подписал президент Незалежной Владимир Зеленский.

Новый праздник - новый повод собраться и поговорить

По этому поводу в Киеве прошел форум Age of Crimea, в рамках которого представители властей, политики, правозащитники и общественные деятели обсуждали "последствия российской аннексии полуострова шесть лет назад и возможные пути его деоккупации".

О сложностях реализации идеи "вернуть Крым" должил главком ВМС

Выступая перед собравшимися с докладом, адмирал Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины, посетовал на то, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

"За годы аннексии Россия перевооружила весь корабельный состав:

вместо 29 кораблей — 42,

из них 12 — ракетоносцы, суммарный залп которых — 120 ракет.

Сейчас в Крыму размещено

7 российских подлодок,

противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

А еще по всему Крыму дислоцируется мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации:

бомбардировочная,

штурмовая,

истребительная,

разведывательная,

противолодочная", — поделился "головной болью" командующий ВМСУ.

Зачем все это?

Доклад Игоря Воронченко, видимо, преследовал цель — дать понять, насколько непросто будет "воплотить в жизнь национальную идею" и продемонстрировать на этом примере, что "трудности украинцев не пугают".